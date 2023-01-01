В Пермском крае НТО запретят торговать сигаретами и вейпами Соответствующий законопроект в краевой парламент внёс губернатор Поделиться Твитнуть

По инициативе губернатора Дмитрия Махонина в Законодательное собрание Пермского края внесён законопроект, который направлен на защиту здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Согласно этому документу, запрещается розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов и вейпов в нестационарных торговых объектах (НТО). Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Законопроект будет рассмотрен 26 октября на пленарном заседании Заксобрания. Если закон будет принят, нарушители будут нести административную ответственность, включая штрафы для граждан, должностных лиц и юридических лиц. Для физлиц штраф предусмотрен в размере 2-3 тыс. руб., для должностных лиц — 5-10 тыс. руб. для юридических — 30-50 тыс. руб.

Стоит отметить, что мера не будет распространяться на населённые пункты без стационарных торговых объектов.

Напомним, в сентябре органы внутренних дел Пермского края провели масштабное оперативно-профилактическое мероприятие, в рамках которого было проверено 380 торговых объектов, осуществляющих реализацию табачной и никотинсодержащей продукции в Перми, Березниках, Кудымкаре, Кунгуре, Соликамске. Было выявлено 114 нарушений.

В России также проводится работа по охране здоровья от табачного дыма и негативных последствий потребления табачной и никотинсодержащей продукции. Федеральным законом, принятым в апреле этого года, введен жесткий запрет на продажу вейпов, а также установлены ограничения на их продажу и демонстрацию в торговых объектах. Нарушители также подвергаются административной ответственности и штрафам.

Начиная с 9 мая 2023 года, штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции увеличены для организаций и индивидуальных предпринимателей до 600 тыс. руб.

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