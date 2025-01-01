Алёна Бронникова Власти Пермского края предлагают запретить продажу IQOS и вейпов в регионе Нарушение повлечёт штрафы Поделиться Твитнуть

Минпромторг Пермского края разработал законопроект о дополнительных ограничениях, связанных с продажей никотинсодержащей продукции. В частности, документом предлагается запретить розничную торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на территории региона.

Согласно опубликованному на сайте краевого минэкономразвития сводному отчёту о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного акта, решение принимается в целях охраны здоровья граждан от потребления данной продукции и сокращения её потребления среди населения.

«Рост популярности устройств для потребления никотинсодержащей продукции — тенденция, несущая реальные риски для здоровья. Большинство людей, увлекающихся устройствами для потребления никотинсодержащей продукции уверены, что это полностью замещает курение и не несёт за собой никакого вреда. Электронные устройства являются относительно молодым видом пристрастия к никотину и веществам, имитирующим и «замещающим» курение», — отмечается в пояснительной записке.

Минпромторг предлагает внести соответствующие изменения в действующие законы Пермского края. В том числе, ввести административные штрафы за несоблюдение требования на должностных лиц в размере от 15 тыс. до 20 тыс. руб., на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Запрет будет касаться на продажу электронных или иных приборов, которые используются для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем, в том числе электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака, их составные части и элементы, вейпы, IQOS, HQD и др. Законопроект в данный момент не принят.

Напомним, в прошлом году в Прикамье в силу вступил закон о запрете реализации табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов и вейпов в павильонах, за исключением тех населённых пунктов, в которых отсутствуют магазины. Собственникам табачных киосков в Перми не удалось в суде оспорить запрет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.