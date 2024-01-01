В Перми ларёчники не смогли оспорить запрет на продажу табачной продукции Решение вынес Пермский краевой суд Поделиться Твитнуть

Собственники табачных киосков в Перми проиграли судебную тяжбу с краевыми властями по отмене регионального закона о запрете на продажу сигарет и вейпов в НТО. Пермский краевой суд 18 июля отказал в удовлетворении жалобы.

По данным издания «В курсе», судились 38 предпринимателей. Ларёчники посчитали, что чиновники не вправе устанавливать ограничения по продаже этой продукции.

Напомним, иск был подан в мае. Владельцы киосков по продаже табака и вейпов требовали отменить запрет, введённый краевыми властями.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце ноября прошлого года депутаты заксобрания Прикамья во втором чтении приняли закон о запрете продажи в киосках сигарет и вейпов. Он вступил в силу 1 марта 2024 года. С этой даты за розничную торговлю в НТО вышеуказанной продукцией предусмотрены административные штрафы. Также законом запрещается использование архитектурно-художественной подсветки и вывески для рекламы никотинсодержащей продукции.

Владельцы табачных киосков с новым законом не согласились и пытаются оспаривать в судах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.