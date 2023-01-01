Депутаты Прикамья приняли во втором чтении закон о запрете продажи в киосках сигарет и вейпов Он вступит в силу с 1 марта 2024 года Поделиться Твитнуть

Законопроект о запрете розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции, включая кальяны и вейпы, в нестационарных торговых объектах (НТО) на территории Пермского края поддержан во втором чтении депутатами Заксобрания на пленарном заседании 30 ноября.

Закон начнёт действовать на территории региона с 1 марта 2024 года. С этой даты за розничную торговлю в НТО вышеуказанной продукции будет предусмотрен административный штраф: для должностных лиц — 15-20 тыс. руб., для юридических — 50-100 тыс. руб. За размещение вывесок и архитектурно-художественной подсветки с рекламой табачной продукции штраф составит для должностных лиц 15-20 тыс. руб., а для юридических — 30-50 тыс. руб.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что законопроект важен с точки зрения обеспечения охраны здоровья детей. Он обратил внимание, что киосков по продаже вейпов и табака в Прикамье стало больше, зачастую их деятельность ведётся бесконтрольно, и приобрести никотинсодержащую продукцию могут несовершеннолетние.

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