Максим Артамонов В Пермском крае будет запрещена продажа вейпов в киосках Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты регионального парламента Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в дополнение к федеральным ограничениям может быть принят региональный закон, который полностью запрещает продажу вейпов в киосках и ларьках на всей территории региона. Об этом губернатор Дмитрий Махонин сообщил в своём telegram-канале.

Он пояснил, что сегодня этот вопрос обсуждался на аппаратном совещании. Махонин поручил ускорить доработку законопроекта.

«Он [законопроект] уже готов и проходит финальные согласования, затем вынесем его на рассмотрение в Заксобрание. Уверен, что депутатский корпус поддержит эту инициативу», — написал губернатор.

Дмитрий Махонин обратил внимание, что в регионе стало появляться всё больше киосков по продаже вейпов, и их «ставят в самых людных местах — по дороге из школ, рядом с домами, на каждом углу».

Весной этого года штрафы для ИП за продажу вейпов несовершеннолетним были увеличены до 600 тыс. руб., а летом начал действовать федеральный закон, ограничивающий места их продажи. Однако ситуация кардинально не изменилась.

Так, в сентябре полицейские проверили 380 точек по продаже вейпов в Перми, Кунгуре, Кудымкаре, Соликамске и Березниках. Во время проверок было выявлено 114 нарушений, отметил губернатор.

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