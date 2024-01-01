В Перми владельцы табачных киосков оспаривают запрет на продажу своих товаров Они считают, что закон ущемляет их права Поделиться Твитнуть

Несколько ИП, которые занимаются продажей табачной или никотинсодержащей продукции в Перми, обратились с иском в суд. Они пытаются оспорить решение властей по поводу запрета на продажу вейпов и сигарет в киосках.

Закон, который устанавливает запрет розничной торговли табачной или никотинсодержащей продукцией, кальянами и вейпами в павильонах на территории региона, начал действовать на территории Пермского края в марте. Однако владельцы табачных киосков не согласились с ним и пытаются оспорить. К иску присоединились 38 предпринимателей этой отрасли.

Как сообщает «В Курсе» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора, ларёчники подали иск к Заксобранию и губернатору Пермского края. Они просят признать недействующим региональный закон о запрете продажи табачной продукции.

«Истцы считают, что субъект РФ был не вправе устанавливать ограничения по продаже табачной продукции. Однако табак является особой категорией товаров. Согласно федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», региональные власти имеют право устанавливать дополнительные меры по недопущению продажи табака», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в конце ноября депутаты заксобрания Прикамья приняли во втором чтении закон о запрете продажи в киосках сигарет и вейпов. Он вступил в силу с 1 марта 2024 года. С этой даты за розничную торговлю в НТО вышеуказанной продукцией предусмотрены административные штрафы. Также законом запрещается использование архитектурно-художественной подсветки и вывески для рекламы никотинсодержащей продукции.

Эта инициатива направлена на введение дополнительных мер по защите здоровья жителей региона от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что это также важно с точки зрения обеспечения охраны здоровья детей. Он обратил внимание, что киосков по продаже вейпов и табака стало появляться больше, при этом деятельность таких точек зачастую велась бесконтрольно, и приобрести никотинсодержащую продукцию могли, в том числе, несовершеннолетние.

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