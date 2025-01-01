Алёна Бронникова Штрафы за незаконную установку аттракционов в Перми одобрены краевым парламентом Ответственность введут и за ряд других нарушений в сфере благоустройства Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Краевой парламент поддержал законопроект администрации Перми о внесении правок в региональный кодекс об административных нарушениях. В частности, предлагаемая мера предполагает установление ответственности за самовольное размещение аттракционов для граждан в размере от 4 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 150 тыс. руб.

Документом также введена ответственность за ряд других нарушений. Так, за несоблюдение правил благоустройства территорий муниципальных образований в части требований к размещению, содержанию, восстановлению и внешнему виду объектов предлагается штрафовать физлиц на 1-4 тыс. руб., должностных лиц — на 5-10 тыс. руб., юрлиц — на 50-100 тыс. руб.

Штрафы устанавливаются за размещение транспортных средств на территориях общего пользования, на газонах, цветниках, детских игровых и спортивных площадках, за нанесение на фасады зданий и элементы благоустройства надписей, рисунков, объявлений, афиш и размещение входной группы не в соответствии c требованиями. Устанавливается ответственность за нарушение сроков уборки территории и зданий от снега, нaлeди, сосулек, за ocтaвлeниe на платной пapкoвкe автомобилей c нeчитaeмыми регистрационными знаками, за размещение нестационарных объектов на парковках и придомовых территориях.

Кроме того, размеры штрафов за некоторые нарушения были увеличены, в том числе, за хранение мусора, проведение несогласованных земляных работ, неоплату парковок. Как сообщал ранее «Новый компаньон», штраф за неоплаченную парковку в рамках данных поправок к действующему закону вырастет с 1 до 2,5 тыс. руб.

