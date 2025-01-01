Пермские власти намерены увеличить штрафы за неоплату парковок до 2,5 тысячи рублей
Такое предложение внёс мэр Эдуард Соснин
Глава Перми Эдуард Соснин внёс на рассмотрение регионального парламента проект изменения в закон Пермского края об административных правонарушениях. Часть поправок касается деятельности платных парковок на территории краевого центра. В частности, планируется увеличить штраф за неоплаченную парковку до 2,5 тыс. руб. Сейчас первичное нарушение карается 1 тыс. руб.
Разработчики проекта отмечают, что в 2024 году административная комиссия Пермского округа вынесла 127 885 постановлений по делам о первичном и повторном игнорировании оплаты парковки. В связи с этим чиновники решили, что действующий размер штрафа не стимулирует нарушителей своевременно оплачивать парковку, поэтому его нужно повысить.
Изменения сформированы по результатам анализа законодательства об административных правонарушениях при использовании платных парковок в других российских регионах: в Москве, Татарстане, Удмуртии, Воронежской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской и Тюменской областях. Только в двух регионах установлена ответственность за повторное нарушение правил парковки, при этом в среднем размер штрафа составляет 2,5 тыс. руб. Поэтому предлагается изменить формулировку в законе и дать ее в следующем виде:
«Невнесение платы за пользование парковочными местами общего пользования местного значения влечёт наложение административного штрафа на граждан, должностных и юридических лиц в размере 2500 руб.».
Такое же увеличение штрафа ждёт и тех автомобилистов, которые закрывают или скручивают государственные регистрационные номера на своих машинах.
«Цель предлагаемых изменений — стимулирование пользователей платных парковок к добровольной оплате», — говорится в документе. Чиновники также ссылаются на то, что размер штрафов не пересматривался с 2015 года.
