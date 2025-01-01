Пермские власти намерены увеличить штрафы за неоплату парковок до 2,5 тысячи рублей Такое предложение внёс мэр Эдуард Соснин Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Глава Перми Эдуард Соснин внёс на рассмотрение регионального парламента проект изменения в закон Пермского края об административных правонарушениях. Часть поправок касается деятельности платных парковок на территории краевого центра. В частности, планируется увеличить штраф за неоплаченную парковку до 2,5 тыс. руб. Сейчас первичное нарушение карается 1 тыс. руб.

Разработчики проекта отмечают, что в 2024 году административная комиссия Пермского округа вынесла 127 885 постановлений по делам о первичном и повторном игнорировании оплаты парковки. В связи с этим чиновники решили, что действующий размер штрафа не стимулирует нарушителей своевременно оплачивать парковку, поэтому его нужно повысить.

Изменения сформированы по результатам анализа законодательства об административных правонарушениях при использовании платных парковок в других российских регионах: в Москве, Татарстане, Удмуртии, Воронежской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской и Тюменской областях. Только в двух регионах установлена ответственность за повторное нарушение правил парковки, при этом в среднем размер штрафа составляет 2,5 тыс. руб. Поэтому предлагается изменить формулировку в законе и дать ее в следующем виде:

«Невнесение платы за пользование парковочными местами общего пользования местного значения влечёт наложение административного штрафа на граждан, должностных и юридических лиц в размере 2500 руб.».

Такое же увеличение штрафа ждёт и тех автомобилистов, которые закрывают или скручивают государственные регистрационные номера на своих машинах.

«Цель предлагаемых изменений — стимулирование пользователей платных парковок к добровольной оплате», — говорится в документе. Чиновники также ссылаются на то, что размер штрафов не пересматривался с 2015 года.

Как писал ранее «Новый компаньон», с 10 ноября этого года пермские власти поднимут стоимость парковки в двух зонах. В тарифной зоне № 101 цена вырастет с 20 до 30 руб., а в зоне № 103 — с 30 до 40 руб. Помимо этого, тарифную зону № 103 объединят зоной № 102. О том, что происходит сейчас системой платных парковок в городе, как чиновники ловят нарушителей и на что массово жалуются сами водители, можно почитать в нашем материале

