Максим Артамонов В борьбе за место В ноябре в Перми повысится стоимость платной парковки для автомобилистов Поделиться Твитнуть

Фото Константин Долгановский

В конце сентября Пермская дирекция дорожного движения анонсировала очередное повышение цен за использование платных парковок в центре Перми. С 10 ноября 2025 года стоимость часа в тарифной зоне № 101 повысится с 20 до 30 руб., а в зоне № 103 — с 30 до 40 руб. Кроме того, тарифная зона № 103 теперь объединена с зоной № 102. Это решение городские власти приняли после мониторинга заполняемости парковочных зон. Выяснилось, что уровень занятости тарифной зоны № 101 составил более 90%, а № 103 — 89%, в связи с чем было принято решение о повышении тарифов на 10 руб. В пресс-службе мэрии тогда пояснили, что изменения позволят снизить загруженность улично-дорожной сети в центре. «Новый компаньон» выяснил, что происходит с системой платных парковок в городе, как власти борются с нарушителями и на что массово жалуются сами водители.

Нет номера — значит, бесплатно?

В сентябре на заседании комитета Пермской гордумы по городскому хозяйству чиновники мэрии озвучили данные по водителям, которые скрывают государственные регистрационные номера своих авто, чтобы не оплачивать парковку в центре города. Таких оказалось порядка 20%. Эти цифры представил заместитель начальника департамента дорог и благоустройства Перми Сергей Быстрых.

Чиновник отметил, что за первое полугодие пешие патрули Пермской дирекции дорожного движения раскрыли 3336 регистрационных знаков на машинах, а в отношении водителей составили 795 протоколов об административных правонарушениях. В середине сентября было зафиксировано 8789 транспортных средств с закрытыми номерами. Нарушителям выписали штрафы на 1,7 млн руб., а взыскали уже 1,4 млн руб.

В администрации сейчас ищут варианты нормативного регулирования запрета на парковку транспортных средств со скрытыми и снятыми госзнаками на платных парковках. Сергей Быстрых привёл в пример другие регионы. Например, в Казани водителям, которые снимают номера, блокируют колёса, а в Санкт-Петербурге в качестве обеспечительной меры изымают транспортное средство.

Сейчас в тестовом режиме на одной из крупных парковок в центре Перми городские власти задействовали искусственный интеллект. В видеокамеру встроена система распознавания автомобилей нарушителей, которая фиксирует водителей, закрывающих государственные регистрационные знаки или снимающих их со своих машин. Если этот опыт будет признан успешным, то нововведение будет внедрено по всему городу.

Краткосрочные парковки в тренде

В Пермской дирекции дорожного движения «Новому компаньону» сообщили, что в 2025 году парковочные сессии продолжительностью до одного часа составили 60,9% от общего числа, а парковка от одного до двух часов — 17,9%.

«Это свидетельствует о востребованности кратковременного использования парковочных мест. За девять месяцев 2025 года общее число парковочных сессий составило 3,2 млн, а за аналогичный период 2024 года — 2,6 млн», — заявили в дирекции.

В ведомстве добавили, что увеличение цены, которое ждёт всех водителей-пермяков в ноябре, предусмотрено методикой расчёта размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Пермского края, автомобильных дорогах местного значения на территории Пермского края (постановление правительства Пермского края от 07.07.2025 № 555-п). Методика направлена на уменьшение заполняемости парковочных мест.

Сейчас в городской администрации прорабатывается вопрос о введении новых платных парковок. Так, в октябре после выполнения работ по благоустройству начнёт функционировать плос­костная внутризональная парковка на ул. Попова, 25. Парковочные места также обустраиваются при выполнении ремонтов автомобильных дорог.

Тариф привязан к наполняемости

Единственный инструмент, который позволяет освободить часть парковочного пространства, — это повышение стоимости аренды парковочного места, считает директор Института транспортного планирования, член Общественного совета при Ространснадзоре доктор технических наук Михаил Якимов.

«Это обычный путь, он уже реализован в Перми и ранее был реализован в Москве, а также практически во всех европейских городах. В Перми существует методика расчёта часового тарифа за оплату парковочных мест, и она исходит из того, что нужно поддерживать среднесуточную заполняемость парковочных мест в районе 85%. Это значит, что во всей парковочной зоне в течение дня должно оставаться в среднем 15% свободных мест. Их как раз и должны занимать те, кто ищет парковочные места. Если заполняемость больше 85%, то нужно увеличивать стоимость аренды одного парковочного места», — отметил эксперт.

По словам Якимова, при низкой плате за парковочное место люди будут приезжать в центр на своих автомобилях и оставлять их на парковочных местах на весь рабочий день, что «абсолютно невыгодно с точки зрения всего городского сообщества, да и самого автомобилиста».

«Задача сделать так, чтобы те, кто приезжает в город на своих автомобилях с трудовыми целями, пересаживались на общественный транспорт и не занимали парковочное место в течение всего дня, а освободили эти парковочные места для людей, которые используют автомобиль для работы в течение рабочего дня, а также для тех, кто пользуется услугами и магазинами», — считает Михаил Якимов.

Эту позицию не разделяет независимый автомобильный консультант, собственник консалтингового агентства Detkin&Co Алексей Деткин. Он уверен, что повышение платы за парковку не позволит решить проблему с нехваткой мест, так как в центре не становится меньше офисных и административных помещений.

«Выход может быть в строительстве много­уровневых парковок в определённых местах, где уже есть парковки: нужно сделать их минимум в три этажа. Такие места есть у «Колизея», на ул. Пермской и в других локациях. Но для этого нужен перенос офисных и административных помещений, что пока тоже нереально. Вывод: проблема таким способом решена не будет», — полагает автоэксперт.

Опрошенные «Новым компаньоном» водители отмечают, что с каждым годом растёт не только цена за использование платных парковок, но и сама зона платного паркинга. Тем не менее реальная ситуация остаётся прежней: найти свободное место сложно.

«Казалось бы, платные парковки должны были решить вопрос парковочного пространства. Но мы видим, что количество мест для парковки не увеличивается пропорционально росту зон платного паркинга, что создаёт дополнительные трудности для автомобилистов, которые ищут, куда бы примкнуться. И высокая цена за использование парковок для многих водителей — тягость, особенно для тех, кто пользуется ими каждый день, приезжая в центр на работу из других районов. Это также приводит к тому, что некоторые автомобилисты начинают оставлять свои машины в несанкционированных местах, мешая другим», — рассказал «Новому компаньону» один из автомобилистов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.