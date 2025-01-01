Чиновники мэрии Перми предложили ввести штрафы за незаконную установку аттракционов Законодательную инициативу рассмотрит краевой парламент Поделиться Твитнуть

Пермские власти рассматривают возможность введения значительных штрафов за несанкционированную установку аттракционов. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Администрация Перми инициировала внесение правок в региональный кодекс об административных нарушениях. Предлагаемая мера предполагает установление ответственности за самовольное размещение развлекательных устройств, включая батуты.

Согласно разрабатываемому законопроекту, за установку аттракционов без соответствующего разрешения планируется взимать штрафы. Для граждан размер штрафа может составить от 10 до 15 тыс. руб., а для юридических лиц — от 100 до 150 тыс. рублей. Этот законопроект вынесут на рассмотрение Законодательного собрания Пермского края.

