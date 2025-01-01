Главой Кишертского округа Прикамья переизбрали Наталью Колобову Она приступит к своим обязанностям 28 ноября Поделиться Твитнуть

Депутаты думы Кишертского муниципального округа Пермского края 27 ноября единогласно одобрили кандидатуру Натальи Колобовой на должность главы территории. Она приступит к своим обязанностям 28 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Ранее по итогам заседания конкурсной комиссии на должность главы округа к финальному голосованию были допущены два кандидата: действующий глава Наталья Колобова и начальник управления экономики администрации округа Оксана Кобякова.

Также сегодня, 27 ноября, депутаты думы Бардымского муниципального округа единогласно продлили полномочия Халиля Алапанова на посту главы территории.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.