Халиль Алапанов переизбран на пост главы Бардымского округа Прикамья Решение принято местной думой

Халиль Алапанов / фото: тг-канал "На местах"

Депутаты думы Бардымского муниципального округа 27 ноября единогласно утвердили кандидатуру Халиля Алапанова на пост главы территории. Его соперником был начальник Красноярского территориального отдела Бардымского округа Раиль Мурсалимов. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Напомним, Халил Алапанов стал исполняющим обязанности главы Барды в феврале 2019 года. В ноябре 2020-го был избран главой муниципалитета на пятилетний срок. Он продолжит исполнять свои обязанности с 28 ноября.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на заседании думы Нытвенского округа депутаты единогласным решением избрали главу территории. Этот пост занял заместитель главы администрации Александр Косовских. Он приступил к исполнению своих обязанностей в статусе главы 27 ноября.

