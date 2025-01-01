В Нытвенском округе Прикамья избрали нового главу Руководителем территории стал Александр Косовских Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского округа

На заседании думы Нытвенского округа депутаты единогласным решением избрали главу территории. Этот пост занял заместитель главы администрации Александр Косовских.

По данным телеграм-канала «На местах», Косовских приступит к исполнению своих обязанностей в статусе главы 27 ноября.

Как писал ранее «Новый компаньон», 20 августа депутаты Нытвенской думы удовлетворили заявление об отставке главы округа Рината Хаертдинова, полномочия которого истекли 18 сентября. После этого врио главы округа стал Александр Попов. Ранее он был замруководителя округа по территориальному развитию.

Конкурс на замещение должности главы Нытвенского округа власти объявили в сентябре, а 31 октября завершился приём документов от участников. На первоначальном этапе заявилось шесть кандидатов, однако в финал вышли только заместитель главы администрации округа Александр Косовских и депутат думы Ильинского округа Евгений Рудаков.

