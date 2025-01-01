В Нытвенском округе Прикамья определились с кандидатами на пост главы территории Руководителя выберут 26 ноября Поделиться Твитнуть

Нытва

Пресс-служба губернатора Пермского края

По итогам заседания конкурсной комиссии на должность главы Нытвенского муниципального округа будут претендовать два кандидата. Ими стали заместитель главы администрации округа Александр Косовских и депутат думы Ильинского округа Евгений Рудаков. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Кандидаты представят свои программы развития округа на заседании думы 26 ноября. Депутаты выберут главу территории по итогам этого заседания.

В Пермском крае 31 октября завершился приём документов на участие в конкурсе на должность главы Нытвенского округа. За пост поборются шесть кандидатов. Об этом сообщает «Звезда».

Напомним, 20 августа депутаты Нытвенской думы удовлетворили прошение об отставке главы округа Рината Хаертдинова, его полномочия истекли 18 сентября. Врио главы округа стал Александр Попов, занимавший должность заместителя руководителя округа по территориальному развитию. Позже замруководителя главы был назначен управляющий делами администрации Ильинского округа Александр Косовских. Конкурс на замещение должности главы Нытвенского округа был объявлен в сентябре. А 31 октября завершился приём документов от участников. На первоначальном этапе заявилось шесть кандидатов.

Нытвенский муниципальный округ находится в юго-западной части Пермского края и расположен на расстоянии 70 км от административного центра региона. Округ граничит с Ильинским, Краснокамским, Оханским, Очёрским, Пермским, Верещагинским и Карагайским муниципальными округами Пермского края. В составе округа насчитывается 117 населённых пунктов. Центром округа является Нытва. Площадь территории округа составляет 1655,1 км². Основными направлениями экономической деятельности являются обрабатывающее производство и сельское хозяйство. Через территорию округа проходят региональная трасса Нытва—Воробьи и федеральная трасса М7 Волга.

