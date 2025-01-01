На пост главы Нытвенского округа Пермского края претендуют шесть кандидатов Бывший глава ушёл в отставку в августе Поделиться Твитнуть

Нытва

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае 31 октября завершился приём документов на участие в конкурсе на должность главы Нытвенского округа. За пост поборются шесть кандидатов. Об этом сообщает «Звезда».

Документы подали начальник управления капитального строительства Нытвы Сергей Кузьминых, директор управления по обслуживанию административных зданий и транспорта Андрей Худанин, депутат думы Ильинского округа Евгений Рудаков, директор ООО «Коммунальный сервис Уральский» Андрей Блинов, юрист частной практики Ирина Пономарёва, а также замглавы муниципалитета Александр Косовских.

Напомним, 20 августа депутаты Нытвенской думы удовлетворили прошение об отставке главы округа Рината Хаертдинова, его полномочия истекли 18 сентября. Врио главы округа стал Александр Попов, занимавший должность заместителя руководителя округа по территориальному развитию. Позже замруководителя главы был назначен управляющий делами администрации Ильинского округа Александр Косовских. По данным издания, краевые власти намерены поддержать его кандидатуру.

Конкурс на замещение должности главы Нытвенского округа был объявлен в сентябре. Приём документов от заинтересованных в участии лиц был открыт с 29 сентября по 31 октября. Презентация стратегий развития округа кандидатами состоится в рамках конкурсного испытания, запланированного на 12 ноября.

