Объявлен конкурс на главу Нытвенского округа Прикамья 

Нытва

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Нытвенском муниципальном округе Пермского края стартовал конкурсный отбор претендентов на должность руководителя территории.

Приём документов от лиц, заинтересованных в участии в конкурсе, будет открыт с 29 сентября по 31 октября. Презентация стратегий развития округа кандидатами состоится в рамках конкурсного испытания, запланированного на 12 ноября.

Данное решение, как пишет телеграм-канал «На местах», утверждено на заседании думы Нытвенского муниципального округа в среду, 24 сентября.

Напомним, 20 августа депутаты Нытвенской думы удовлетворили прошение об отставке главы округа Рината Хаертдинова, его полномочия истекли 18 сентября. Хаертдинов руководил Нытвенским районом с 2015 года.

Указом губернатора Пермского края врио главы Нытвенского округа стал Александр Попов, занимавший должность заместителя руководителя округа по территориальному развитию. В указе написано, что полномочия врио главы муниципалитета будут действовать до момента избрания и вступления в должность нового главы Нытвенского муниципального округа.

