Глава Прикамья подписал указ о назначении врио главы Нытвенского округа Возглавил территорию Александр Попов Поделиться Твитнуть

Указом губернатора Пермского края временно исполняющим обязанности главы Нытвенского округа стал Александр Попов, занимавший должность заместителя руководителя округа по территориальному развитию. Соответствующий документ подписан 18 сентября и опубликован на официальных ресурсах правительства.

В указе написано, что полномочия временно исполняющего обязанности главы муниципалитета будут действовать до момента избрания и вступления в должность нового главы Нытвенского муниципального округа.

Напомним, ранее временное назначение руководителя муниципалитета осуществлялось распоряжением уходящего в отставку главы. Однако теперь, в связи с поправками в ФЗ № 33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в случае досрочного сложения полномочий действующим главой временного руководителя территории назначает губернатор.

Напомним, 20 августа депутаты Нытвенской думы удовлетворили прошение об отставке главы округа Рината Хаертдинова, его полномочия истекли 18 сентября. Хаертдинов руководил Нытвенским районом с 2015 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.