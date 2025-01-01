В Прикамье депутаты окружной думы приняли отставку главы Нытвы Ринат Хаертдинов покинет пост в сентябре Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Депутаты думы приняли отставку действующего главы Нытвенского муниципального округа Пермского края Рината Хаертдинова. Его полномочия прекратятся с 18 сентября 2025 года. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Исполнять обязанности руководителя территории до назначения нового главы будет заместитель главы администрации округа по территориальному развитию, начальник Управления земельно-имущественных отношений и градостроительства Александр Попов.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале этой недели Хаертдинов заявил, что планирует уйти в отставку, и написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.

Ринат Хаертдинов стал главой Нытвенского округа 25 сентября 2015 года, в декабре 2024 года его переизбрали. Ранее СМИ писали, что он может потерять свой пост из-за критики со стороны краевых властей.

