В муниципалитете Пермского края сменится руководство Глава Нытвенского округа уходит в отставку Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Действующий глава Нытвенского муниципального округа в Пермском крае Ринат Хаертдинов планирует уйти в отставку. Как сообщает газета «Звезда», он написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.

По информации издания, местная дума рассмотрит заявление на ближайшем заседании 20 августа. В данный момент он находится на больничном.

До назначения нового главы руководить территорией будет заместитель по территориальному развитию, начальник Управления земельно-имущественных отношений и градостроительства Александр Попов, участник «Школы мэров». На время отсутствия Хаертдинова в связи с больничным он уже выполняет функции руководителя округа.

Напомним, Ринат Хаертдинов был назначен главой Нытвенского округа 25 сентября 2015 года, в декабре 2024 года был переизбран на должность. При этом ранее СМИ писали, что он может потерять свой пост из-за претензий со стороны краевых властей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.