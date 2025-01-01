В Прикамье заместителем главы Нытвенского округа назначили Александра Косовских Его кандидатуру рассматривают в качестве руководителя муниципалитета Поделиться Твитнуть

Заместителем руководителя Нытвенского округа стал Александр Косовских, который ранее занимал пост управляющего делами администрации Ильинского округа. Он приступил к своим обязанностям 27 октября.

Александр Косовских родился в 1985 году в Перми. У него два высших образования. Кроме того, он проходил обучение по программе «Школа мэров» и занимает должность секретаря «Единой России» в Ильинском городском округе.

Как пишет «Звезда» со ссылкой на свои источники, краевые власти планируют рассмотреть кандидатуру Косовских на пост главы Нытвенского округа.

Отметим, сейчас продолжается приём заявок для участия в конкурсе по выбору руководителя муниципалитета. Прежде эту должность занимал Ринат Хаертдинов, покинувший свой пост 20 августа по собственному желанию.

Временно исполняет обязанности главы заместитель по территориальному развитию Александр Попов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.