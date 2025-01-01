Алёна Бронникова Станиславу Швецову вручили мандат депутата парламента Пермского края Место стало вакантным после назначения Вячеслава Григорьева сенатором Совфеда Поделиться Твитнуть

Станислав Швецов

Константин Долгановский

На пленарном заседании заксобрания Прикамья 27 ноября председатель Валерий Сухих вручил удостоверение депутата Станиславу Швецову. Он войдёт в состав комитета краевого парламента по государственной политике и местному самоуправлению.

Напомним, мандат Вячеслава Григорьева, занимавшего в заксобрании пост первого заместителя председателя, стал вакантным после его назначения на должность сенатора Совета Федерации от Пермского края. В ходе октябрьской «пленарки» депутаты заксобрания приняли решение о досрочном прекращении его полномочий депутата.

Первым вице-спикером был выбран замруководителя комитета по экономполитике Александр Козюков. В начале ноября крайизбирком принял решение передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату в депутаты из единого списка кандидатов, выдвинутому реготделением «Единой России», Станиславу Швецову Андреевичу (региональная группа «Верещагинская № 24», номер в списке 3).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.