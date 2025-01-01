Мандат Вячеслава Григорьева в ЗС Прикамья официально перешёл Станиславу Швецову Соответствующее решение принял крайизбирком Поделиться Твитнуть

Станислав Швецов

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Прикамья приняла официальное решение о передаче мандата Вячеслава Григорьева в краевом заксобрании главе исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Станиславу Швецову. Как отметили в пресс-службе крайизбиркома, решение было принято с учётом предложения президиума регионального политсовета «Единой России», согласованного президиумом генсовета партии.

«Избирательная комиссия Пермского края приняла решение передать вакантный депутатский мандат Законодательного собрания Пермского края четвёртого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из Единого списка кандидатов, выдвинутому избирательным объединением «Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Пермского края», Швецову Станиславу Андреевичу (региональная группа «Верещагинская № 24», номер в списке 3)», — сообщили в крайизбиркоме.

Напомним, мандат Вячеслава Григорьева, занимавшего в краевом парламенте пост первого заместителя председателя, стал вакантным после его назначения на должность сенатора Совета Федерации от Пермского края. В ходе октябрьской «пленарки» депутаты заксобрания приняли решение о досрочном прекращении его полномочий депутата. Первым вице-спикером был выбран замруководителя комитета по экономполитике Александр Козюков. А позже на заседании президиума регионального политсовета было принято решение о передаче вакантного мандата Станиславу Швецову.

