Алёна Бронникова В ЗС Прикамья приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Владимир Чулошников скончался в октябре Поделиться Твитнуть

Владимир Чулошников

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Прикамья приняли постановление о досрочном прекращении полномочий Владимира Чулошникова. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании 27 ноября в связи с его смертью.

Как сообщили «Новому компаньону» в Пермском краевом отделении КПРФ, решение о том, кто займёт вакантный мандат в региональном парламенте, будет принято 28 ноября.

Напомним, Владимир Чулошников скончался в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. До 2012 года он работал в системе МВД РФ, с 2005-го занимал пост первого замначальника ГУВД по Пермскому краю — начальника криминальной милиции, а в 2009-м получил звание генерал-майора милиции.

В годы службы он неоднократно выезжал в зоны вооружённых конфликтов, руководил раскрытием многих громких дел и координировал действия правоохранительных органов во время крушения в Перми самолёта и пожара в клубе «Хромая лошадь». Имеет государственные награды. После выхода на пенсию стал депутатом Законодательного собрания, занимал пост замруководителя фракции КПРФ, курировал вопросы безопасности.

Прощание с ним прошло 24 октября в холле Большого зала КДЦ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.