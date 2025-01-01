В ЗС Прикамья официально прекратят полномочия умершего депутата Владимир Чулошников скончался в возрасте 67 лет после продолжительной болезни Поделиться Твитнуть

Владимир Чулошников

Константин Долгановский

В Законодательное собрание Пермского края поступил проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Владимира Чулошникова. Согласно документу, его полномочия прекратились 22 октября 2025 года из-за его смерти.

В соответствии с законодательством региона, в случае смерти депутата Законодательное собрание принимает решение о прекращении его полномочий с момента наступления этого события. Проект постановления будет обсуждаться на пленарном заседании в ноябре, сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Напомним, Владимир Чулошников скончался в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. В Пермском политехе он отучился по специальности «Маркшейдерское дело», получив квалификацию горного инженера, а затем получил второе высшее образование — в Высшей юридической заочной школе МВД РФ по специальности «Юриспруденция». До 2012 года работал в системе МВД РФ, с 2005-го занимал пост первого замначальника ГУВД по Пермскому краю — начальника криминальной милиции, а с 2009-го получил звание генерал-майора милиции.

В годы службы неоднократно выезжал в зоны вооружённых конфликтов, руководил раскрытием многих громких дел и координировал действия правоохранительных органов во время крушения в Перми Boeing 737 и пожара в клубе «Хромая лошадь». Имеет государственные награды. После выхода на пенсию стал депутатом Законодательного собрания, занимал пост замруководителя фракции КПРФ, курировал вопросы безопасности. Прощание с ним состоялось 24 октября в холле Большого зала КДЦ.

