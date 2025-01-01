Прощание с депутатом ЗС Пермского края Владимиром Чулошниковым пройдёт 24 октября В краевом парламенте выразили соболезнования Поделиться Твитнуть

Владимир Чулошников

Константин Долгановский

Гражданская панихида по депутату Законодательного собрания Пермского края Владимиру Чулошникову состоится 24 октября в холле Большого зала КДЦ. Прощание пройдет с 9:30 до 11:00. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Пермском краевом отделении КПРФ.

О смерти депутата стало известно 22 октября. По предварительным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

«Владимир Вениаминович навсегда останется для нас примером мужества, чести и верности долгу. Вся его жизнь — от службы в органах внутренних дел до законотворческой деятельности — была посвящена защите правопорядка и безопасности жителей Пермского края. От лица Законодательного собрания Пермского края и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Светлая память о Владимире Вениаминовиче будет жить в наших сердцах», — цитирует пресс-служба краевого парламента спикера Валерия Сухих.

В группе «Сторонники КПРФ (Пермь и Пермский край)» ВКонтакте также выразили глубокие соболезнования семье, друзьям и близким Владимира Чулошникова. Авторы некролога отметили, что его жизнь является образцом служения закону и народу, свои принципы, опыт и силу он направлял на защиту интересов жителей региона сначала в правоохранительных органах, а затем на посту депутата.

