Алёна Бронникова Парламент Пермского края почтил память экс-омбудсмена Павла Микова О его смерти стало известно 13 ноября Поделиться Твитнуть

Пленарное заседание парламента Пермского края 27 ноября началось с минуты молчания в память об ушедшем из жизни Павле Микове, занимавшем ранее должность уполномоченного по правам ребёнка в регионе.

О его смерти стало известно 13 ноября. Ему было 49 лет. Причина смерти не называлась. Прощание состоялось 17 ноября.

Павел Миков начал свою карьеру в качестве учителя политологии в Суксунской средней школе, а также работал преподавателем истории и обществознания и классным руководителем в школе № 7 в Перми. В 2008 году занял должность детского омбудсмена в Пермском крае, с 2023 по 2024 год возглавлял пермский колледж «Оникс», а после увольнения начал работать в музее-заповеднике «Пермь-36» в должности заведующего музейно-методического отдела.

Коллеги отмечали, что за время своей работы Павел Миков заслужил уважение благодаря способности отстаивать свою позицию даже в тех случаях, когда общество и коллеги из других регионов не разделяли его взглядов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.