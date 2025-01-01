Основатель фонда «Дедморозим» высказался об умершем экс-омбудсмене Прикамья Поделиться Твитнуть

Павел Миков

Константин Долгановский

Дмитрий Жебелев, основатель фонда «Дедморозим», поделился воспоминаниями об умершем в Перми Павле Микове, который ранее занимал должность уполномоченного по правам ребёнка в Прикамье.

Утром 17 ноября Жебелев опубликовал в своём телеграм-канале пост, посвящённый памяти бывшего детского омбудсмена. По словам общественника, за время своей работы Павел Миков заслужил уважение благодаря способности отстаивать свою позицию даже в тех случаях, когда общество и коллеги из других регионов не разделяли его взглядов.

Жебелев вспомнил один из таких случаев, когда Миков защищал не только пострадавших детей, но и тех, кто оказался в роли подозреваемых. Он подчеркнул, что важно помнить: даже дети, нарушившие закон, сохраняют свои права и остаются детьми. Поступки детей часто являются следствием действий взрослых, и это необходимо учитывать.

Несмотря на то что между Жебелевым и Миковым возникали разногласия в общественной среде Пермского края, основатель фонда «Дедморозим» высоко оценил мужество и принципиальность бывшего омбудсмена в защите прав детей.

Напомним, о смерти Павла Микова стало известно 13 ноября. Точная причина смерти не была раскрыта. Прощание с Павлом Миковым состоялось 17 ноября. Похоронили экс-омбудсмена на Северном кладбище.

