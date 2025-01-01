В Перми скончался экс-омбудсмен региона Павел Миков Ему было 49 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в соцсетях сообщил о смерти Павла Микова, бывшего омбудсмена Прикамья.

Сапко выразил соболезнования родным и близким своего коллеги, отметив, что «Павел Владимирович был открытый, добрый и грамотный человек, посвятивший свою жизнь служению людям".

«Его вклад в правозащитную деятельность в регионе навсегда останется в нашей памяти, в памяти тех, кто имел честь с ним работать и общаться», — написал Сапко на своей странице в соцсетях.

Напомним, в марте прошлого года Павел Миков уволился с поста директора колледжа «Оникс», а с апреля трудоустроился в музей-заповедник «Пермь-36», где занял должность заведующего музейно-методического отдела.

Павел Миков родился в 1976 году в Губахе. Воспитывался в санаторном детском доме в Суксуне. Окончил там школу, а в 1998 году с отличием выпустился с исторического факультета Пермского государственного педагогического университета.

После получения диплома Миков начал свою карьеру в качестве учителя политологии в Суксунской средней школе, а также работал преподавателем истории и обществознания и классным руководителем в школе № 7 Перми.

В 2008 году занял должность уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, где работал до 2017 года, после чего стал омбудсменом Прикамья.

С 2023 по 2024 год Павел Миков возглавлял пермский колледж «Оникс», а после увольнения начал работать экскурсоводом.

