Автобусы № 72 продолжит обслуживать пермский перевозчик

Олег Антонов

В Перми подвели итоги электронного аукциона на обслуживание автобусного маршрута № 72 «Планета—ЦУМ». По данным сайта госзакупок, на участие заявилась всего одна компания. Контракт будет заключён по начальной цене — 10,2 млн руб.

В минзакупок «Новому компаньону» сообщили, что единственным участником стал действующий перевозчик ООО «Райзен». Он должен будет обеспечить перевозку пассажиров по компенсационному маршруту ещё на 1,5 месяца: с 1 декабря 2025-го по 16 января 2026 года.

В дептрансе Перми ранее поясняли, что договор заключат на более длительный срок для синхронизации со сроком запуска трамваев № 12, с учётом обкатки и приёмки новых путей.

По данным СБИС, ООО «Райзен» зарегистрировано в Перми в 2006 году. Учредителями компании являются Александр Рочев и Виктор Иванов. Основной вид деятельности — в области медицины, при это ООО работает ещё по 17 направлениям, в том числе связанным с автотранспортом. За прошлый год выручка составила 130,3 млн руб., чистая прибыль — 34,5 млн руб. Компания принимала участие в восьми торгах, из них выиграла три, основным заказчиком стал «Гортранс». В данный момент перевозчик также обеспечивает перевозки по муршруту № 6 «М/р Железнодорожный микрорайон—ст. Пермь-2».

