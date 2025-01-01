Алёна Бронникова Договор на работу автобусов № 72 в Перми заключат «с запасом» Власти ищут перевозчика для обслуживания маршрута до 16 января Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Договор на обслуживание компенсационного автобусного маршрута № 72 в Перми власти заключат с учётом синхронизации с запуском трамваев № 12. Об этом «Новому компаньону» сообщили в администрации города.

«В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что маршрут № 72 запущен в качестве компенсационного на время отсутствия трамвайного сообщения. Его обслуживание контрактуется на более длительный срок для возможности синхронизации со сроком запуска трамвайных маршрутов с учётом обкатки и приёмки новых путей», — пояснили в мэрии.

Напомним, автобусный маршрут № 72 был введён на время работ на улицах Карпинского и Столбовой вместо трамвайного маршрута № 12. В ноябре был объявлен электронный аукцион на обслуживание данного маршрута на период с 1 декабря 2025-го по 16 января 2026 года. Максимальная цена контракта составляет 10,2 млн руб. Победителя определят 20 ноября.

В то же время, на декабрь и январь власти перезаключают контракт с «Пермгорэлектротрансом» по обслуживанию всех трамвайных маршрутов Перми. В проекте контракта было указано, что трамваи № 12 будут следовать по прежнему маршруту — от школы № 107 в Индустриальном районе до Пермской ярмарки в Мотовилихе.

