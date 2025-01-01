Алёна Бронникова На реализацию адресной инвестпрограммы Прикамья направлено 10,7 млрд рублей К прошлому году темп роста составил 129% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За девять месяцев 2025 года на реализацию адресной инвестиционной программы Прикамья было направлено почти 11 млрд руб. Согласно представленному докладу главы минфина Пермского края Екатерины Тхор, на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры, в целом сумма расходов составила 10,7 млрд руб.

«Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы за девять месяцев текущего года составили почти 11 млрд руб. Это 41% от годового плана, при этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост составил 129%. В течение девяти месяцев осуществлялось финансирование 67 объектов из 77», — рассказала министр.

За девять месяцев в эксплуатацию были введены семь объектов, в частности, пожарное депо в Чердыни, две поликлиники во Фролах и Кондратово, лечебный корпус в Юрле, детская поликлиника в Мотовилихе, стадион «Юность» и зоопарк в Перми.

В целом годовой план составляет 25,9 млрд руб., из них законтрактовано 90,9% — 21,9 млрд руб. В сфере здравоохранения объём финансирования составил 4,2 млрд руб. по 17 объектам (71% от плана), в сфере образования — 2,2 млрд руб. по 22 объектам (20% от плана), в сфере спорта — 2,3 млрд руб. по шести объектам (48%), в сфере культуры — 1,5 млрд руб. по шести объектам (52%).

Ранее «Новый компаньон» писал, что за девять месяце бюджет Пермского края по доходам был исполнен на 71,3% по расходам — на 63,5%. К 1 ноября исполнение по доходной части выросло до 80,8% (256,5 млрд руб.), расходной — до 71% (276 млрд руб.).

