За девять месяцев в бюджет Прикамья поступил 181 млрд рублей

В казну Прикамья за три квартала 2025 года поступило 181,5 млрд руб., что составляет 71,3% от годового плана. Сумма расходов составила 201,1 млрд руб. (63,5% от плана). Таким образом, по итогам периода в бюджете сложился дефицит в объёме 19,5 млрд руб. Напомним, за восемь месяцев в бюджете был зафиксирован дефицит в 16,8 млрд руб.

Согласно данным об исполнении краевого бюджета, опубликованным на сайте регионального минфина, сумма поступлений по налогу на прибыль организаций на 1 октября составила 49 млрд руб. (62,3% от годового плана), что ниже показателя АППГ на 15,1%. Доходы от налогов физических лиц составили 48,4 млрд руб. (69,8%), по данной статье поступлений показатель превысил прошлогодние значения на 22,9%.

Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 8,4 млрд руб., что составляет 146,7% к годовому плану и 138,6% к АППГ. Поступление налогов на имущество оказалось на уровне 15 млрд руб. — это 70,7% от плана на 2025 год и 98,6% к показателю прошлого года.

Сумма безвозмездных поступлений составила 25,5 млрд руб. (69,6%). Объёмы дотаций, субсидий и субвенций из федеральной казны и прочих бюджетов — 23,7 млрд руб. (67,8%).

Как отмечается в документе, в целом исполнение годового плана по доходам за январь-сентябрь 2025 года оказалось на 7% выше, чем за АППГ. Исполнение расходов бюджета Прикамья за рассматриваемый период превысило прошлогодний показатель на 24,8%.

