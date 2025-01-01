Алёна Бронникова В бюджет Пермского края поступило почти 64% доходов от годового плана Дефицит приблизился к 17 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В бюджет Пермского края за восемь месяцев 2025 года поступило 163 млрд руб., что составляет 63,9% от годового плана. Сумма расходов составила почти 180 млрд руб. (56,7% от плана). Таким образом, по итогам восьми месяцев в бюджете сложился дефицит 16,8 млрд руб.

Согласно данным об исполнении краевого бюджета, опубликованным на сайте краевого минфина, сумма поступлений по налогу на прибыль организаций на 1 сентября составила 42,7 млрд руб. (54,4% от годового плана), что на 22% ниже, чем годом ранее. Доходы от налогов физических лиц составили 42,5 млрд руб. (61,3% от плана) — это на 20,8% выше аналогичного периода прошлого года (АППГ).

План по доходам бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, оказался перевыполнен на 40,7%, сумма поступлений в бюджет составила 8 млрд руб., это на 56,1% больше, чем годом ранее. Поступления от налогов на имущество составили 14,7 млрд руб., что составляет 69,2% от плана на 2025 год и 101,2% исполнения к 2024 году.

Сумма безвозмездных поступлений составила 22,8 млрд руб. (61,2% от годового плана). Объёмы дотаций, субсидий и субвенций из федеральной казны и прочих бюджетов — 21,5 млрд руб. (62,2%).

Наибольшее исполнение по статьям расходов казны Пермского края к 1 сентября было зафиксировано по межбюджетным трансфертам — 10 млрд руб. (72,1% от плана и 125,2% год к году). Наибольшая сумма была направлена на сферу образования — 46,6 млрд руб. (59,1% и 120,1% соответственно). Наиболее значительный рост расходов по сравнению с прошлым годом оказался в сфере физической культуры и спорта — 5 млрд руб. (44,7% и 184,2% соответственно), большая часть была направлена на мероприятия, связанные с массовым спортом, — 2,3 млрд руб.

Напомним, публичные слушания законопроекта о бюджете Пермского края на следующую трёхлетку пройдут 13 октября. Жители могут выразить свои предпочтения относительно приоритетных направлений расходования бюджетных средств на следующий год и будущий период.

