Елена Бардукова Доходная часть бюджета Пермского края на 2025 год исполнена на 80,8% Расходная — на 71% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство финансов Пермского края опубликовало на своём сайте основные параметры исполнения консолидированного бюджета региона в 2025 году по состоянию на 1 ноября текущего года.

Согласно данным минфина Прикамья, доходная часть бюджета в январе-октябре 2025 года исполнена на 80,8%, что превышает показатель соответствующего периода 2024 года на 3,7%. Получены доходы в размере 256,5 млрд руб. при плановом показателе в 317,6 млрд руб. При этом получено 80,7% налоговых и неналоговых доходов — 226 млрд руб. при плане в 280 млрд руб., наибольшая часть из них — почти 135,9% млрд — приходится на налоги на прибыль.

Расходная часть за 10 месяцев текущего года исполнена на 71% — 276 млрд руб. при плановом показателе на 2025 год в 389 млрд руб. Процент исполнения к соответствующему периоду прошлого года составляет 24,8%. При этом на национальную экономику потрачено 62,7 млрд руб. при плане почти 96,8 млрд руб. (64,8%), на образование — 74,6 млрд руб. при плане 98,1 млрд руб. (76,1%), на социальную политику — 53,2 млрд руб. при плане 64,7 млрд руб. (82,3%), на сферу здравоохранения — 26,7 млрд руб. при плане 35,8 млрд руб. (74,6%), жилищно-коммунальное хозяйство — 16,8 млрд руб. при плане 27,5 млрд руб. (61,2%).

Дефицит бюджета Прикамья по итогам 10 месяцев составляет почти 19,5 млрд руб. при планируемом показателе на 2025 год в 71,5 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.