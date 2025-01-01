Имущество бывшего зампреда правительства Пермского края будут искать в Италии В суд поступило ходатайство о розыске активов Елены Лопаевой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Пермского края поступило ходатайство благотворительного фонда «Содействие — XXI век» с просьбой начать в отношении бывшего зампреда краевого правительства и финансового управляющего фонда Елены Лопаевой процесс поиска её имущества в Италии. Информация об этом размещена на сайте краевого арбитража. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Суд принял к рассмотрению ходатайство фонда. Разбирательство назначено на середину декабря. Ранее в местных СМИ появлялись сведения о наличии у Лопаевой недвижимости в Италии.

Весной этого года бывшую чиновницу признали банкротом, в отношении неё было открыто исполнительное производство. Сумма исполнительского сбора по нему составляет 4,735 млн руб. Ранее Лопаева находилась под арестом, сейчас она не работает и планирует выйти на пенсию.

Как ранее писал «Новый компаньон», в сентябре 2024 года Лопаеву осудили на четыре года заключения за присвоение более 67 млн руб. из фонда «Содействие — XXI век». Несмотря на отрицание вины, обжаловать вердикт ей не удалось.

В январе 2025 года Пермский краевой суд оставил в силе решение Индустриального суда о взыскании с Лопаевой компенсации ущерба по иску, выдвинутому фондом. Сама Лопаева находится в процедуре банкротства. Параллельно заочно рассматривается дело в отношении директора фонда Елены Найдановой, которая скрывается от правосудия и объявлена в розыск. В рамках данного дела может быть определена солидарная ответственность за причиненный ущерб.

Как установил суд, 20 ноября 2015 года Пермский край и ПАО «НК ЛУКОЙЛ» заключили соглашение о взаимодействии. В рамках этого договора компания направляла благотворительные средства на социальные объекты и проекты регионального значения, включая создание резерва для проведения различных мероприятий. Общая сумма пожертвований составила 67,69 млн руб.

По версии следствия, Лопаева, действуя в сговоре с Еленой Найдановой, разработала преступную схему. Для реализации плана были привлечены связанные с ними индивидуальные предприниматели и юрлица, на которых оформлялись фиктивные договоры, куда и переводились деньги. В результате этих действий средства, предназначавшиеся фонду, были незаконно присвоены.

