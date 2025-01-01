Суд признал бывшего вице-премьера Прикамья Елену Лопаеву банкротом Ранее экс-чиновницу признали виновной в хищении 68 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Прикамья удовлетворил иск бывшего зампредседателя правительства региона Елены Лопаевой и признал её банкротом. В отношении должника введена процедура реализации имущества. Согласно информации в картотеке суда, слушание по делу прошло 9 июля.

Напомним, в январе 2024 года Ленинский районный суд Перми приговорил Лопаеву к четырём годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Её признали виновной в хищении средств фонда «Содействие — XXI век» на сумму 68 млн руб. Лопаева свою вину не признала. Затем Мотовилихинский суд предоставил Лопаевой отсрочку на отбывание срока до того момента, когда её сыну исполнится 14 лет. В январе 2025-го прокуратура попыталась обжаловать постановление, однако краевой суд жалобу не удовлетворил.





Елена Лопаева подала заявление о самобанкротстве в мае этого года. Сумма задолженности Лопаевой составила почти 72,43 млн руб. Суд установил, что размер основной задолженности составляет не менее 500 тыс. руб., требования не исполнены в течение трёх месяцев. Лопаева попросила утвердить финансовым управляющим из числа участников Межрегиональной Северо-Кавказской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих «Содружество».

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