Алёна Бронникова Суд рассмотрит иск о банкротстве бывшего вице-премьера Прикамья Елены Лопаевой Ранее экс-чиновницу признали виновной в хищении 68 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Прикамья поступил иск от бывшего зампредседателя правительства региона Елены Лопаевой о признании её несостоятельной. Согласно информации, опубликованной в картотеке суда, заявление принято к производству, слушание назначено на 9 июля.

Сумма задолженности составила почти 72,43 млн руб. Суд установил, что размер основной задолженности составляет не менее 500 тыс. руб., требования не исполнены в течение трёх месяцев. Лопаева попросила утвердить финансовым управляющим из числа участников Межрегиональной Северо-Кавказской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих «Содружество».

Для участия в деле привлечён отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними теруправления Минсоцразвития Пермского края. Нынешний супруг должницы Андрей Зинеман и бывший муж Сергей Злобин также приобрели статус лиц, участвующих в деле о банкротстве.

К заседанию экс-чиновница должна предоставить информацию о причинах прекращения исполнения обязательств, на какие цели были израсходованы заёмные средства, за счёт каких источников дохода планировалось погашение долга, и документы, подтверждающие материальное положение мужа.

Напомним, в январе 2024 года Ленинский районный суд Перми приговорил Лопаеву к четырём годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Её признали виновной в хищении средств фонда «Содействие — XXI век» на сумму 68 млн руб. Лопаева свою вину не признала. Затем Мотовилихинский суд предоставил Лопаевой отсрочку на отбывание срока до того момента, когда её сыну исполнится 14 лет. В январе 2025-го прокуратура попыталась обжаловать постановление, однако краевой суд жалобу не удовлетворил.

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