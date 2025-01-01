Экс-зампреду правительства Прикамья Елена Лопаевой предоставят отсрочку наказания Прокуратура не смогла обжаловать решение районного суда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на отсрочку наказания бывшему зампредседателя правительства Прикамья Елене Лопаевой, осуждённой за хищение 68 млн руб. из фонда «Содействие — XXI век». Жалобу прокуратуры не удовлетворили, таким образом экс-чиновницу выпустят на свободу, пока её несовершеннолетнему сыну не исполнится 14 лет.

После того как Елена Лопаева услышала решение суда, она запрыгала от радости и сказала: «Мы победили!», сообщает 59.ru.

Напомним, 23 января прокуратура подала апелляцию на постановление Мотовилихинского райсуда Перми, который предоставил Лопаевой отсрочку. Ранее, 15 января, суд рассмотрел её ходатайство о предоставлении отсрочки отбывания четырёхлетнего срока в колонии общего режима. Ходатайство было удовлетворено, и отсрочка была предоставлена до того момента, когда её сыну исполнится 14 лет. Однако в надзорном ведомстве не согласились с таким решением и обжаловали его.

Как ранее писал «Новый компаньон», в январе 2024 года Ленинский районный суд Перми приговорил Лопаеву к 4 годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Её признали виновной в хищении средств фонда «Содействие — XXI век» на сумму 68 млн руб. Она также была оштрафована на 500 тыс. руб. Лопаева свою вину не признала. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменений.

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