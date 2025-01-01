Решение об отсрочке наказания экс-зампреду правительства Прикамья будет оспорено прокуратурой Апелляция будет подана 23 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура 23 января подаст апелляцию на постановление Мотовилихинского райсуда Перми, который предоставил отсрочку исполнения наказания бывшему зампредседателя правительства Прикамья Елене Лопаевой. Об этом пишет 59.ru со ссылкой на надзорный орган.

Напомним, 15 января суд рассмотрел ходатайство Лопаевой о предоставлении ей отсрочки от отбывания четырёхлетнего срока в колонии общего режима. Ходатайство было удовлетворено, и отсрочка была предоставлена до того момента, когда её сыну исполнится 14 лет.

В январе 2024 года Ленинский районный суд Перми приговорил Лопаеву к 4 годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Её признали виновной в хищении средств фонда «Содействие — XXI век» на сумму 68 млн руб. Она также была оштрафована на 500 тыс. руб. Лопаева свою вину не признала. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменений.

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