Ко второму чтению проекта бюджета Пермского края принято 28 поправок Расходы и доходы скорректированы почти на 1 млрд рублей

Константин Долгановский

При подготовке проекта бюджета Пермского края ко второму чтению поступило 38 поправок, 22 из которых — от губернатора. По итогам рассмотрения 28 поправок были приняты, в связи с чем статьи доходов и расходов были скорректированы почти на 1 млрд руб. Об этом на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры 25 ноября рассказал первый зампредседателя комитета Александр Третьяков.

«В подготовленном проекте закона ко второму чтению основные характеристики на 2026 год выглядят следующим образом: объём доходов уменьшился на 866 млн руб. и составил 275,2 млрд руб., объём расходов также уменьшился на 954 млн руб. и составил 301,8 млрд руб. Основные параметры краевого бюджета на плановый период 2027 и 2028 годов также будут уточнены», — сообщил депутат.

Напомним, в первом чтении законопроект о бюджете Пермского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов был принят в октябре. Основные параметры на 2026 год составляли 276,1 млрд руб. доходов и 302,8 млрд руб. расходов, на 2027 год — 295,7 млрд руб. доходов и 319,1 млрд руб. расходов, а также 303,4 млрд руб. поступлений и 313,9 млрд расходов в 2028 году.

Как сообщал ранее спикер Законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих, ко второму чтению законопроекта о бюджете пакет поправок и предложений включает предложение губернатора об увеличении расходов на оказание медпомощи онкобольным и на лечение редких заболеваний. Также поддержаны поправки по увеличению резервного фонда Пермского края и запланированы дополнительные средства в 2027 году на разработку проектов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.

Принять законопроект во втором, окончательном чтении депутаты планируют на пленарном заседании 27 ноября.

