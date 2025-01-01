Алёна Бронникова Законопроект о бюджете Пермского края на 2026-2028 годы прошёл первое чтение Окончательное решение будет принято в ноябре Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство финансов Пермского края

Законопроект о бюджете Пермского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов прошёл первое чтение. Депутаты краевого заксобрания поддержали документ на пленарном заседании 23 октября.

Согласно представленному министром финансов Екатериной Тхор докладу, доходная часть бюджета в 2026 году составит 276,1 млрд руб., в 2027-м — 295,7 млрд руб., в 2028-м — 303,4 млрд руб. Поступления по налогу на прибыль составит 35% от общего объёма доходов, на доходы физических лиц — 34%.

Расходы в 2026 году составят 302,8 млрд руб., в 2027-м — 319,1 млрд руб., в 2028-м — 313,9 млрд. На реализацию 14 государственных программ предусмотрено 95% расходной части, 70% будут направлены на социальные программы, 32% — на межбюджетные трансферты. Треть расходов будет направлена в местные бюджеты, сохраняются расходы всех действующих софинансируемых расходов. На строительство объектов в регионе запланировано 136 млрд руб., на новые национальные проекты — более 108 млрд руб.

Фото: Министерство финансов Пермского края

Проект главного финансового документа Пермского края на ближайшую трёхлетку был внесён в заксобрание 1 октября, прошёл публичные слушания и был поддержан на заседаниях всех комитетов парламента. Срок подачи поправок ко второму чтению установлен до 10 ноября. Утвердить бюджет планируется на пленарном заседании в ноябре.

