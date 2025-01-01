Алёна Бронникова Профильный комитет ЗС Прикамья одобрил законопроект о бюджете на 2026-2028 годы В первом чтении проект закона планируется принять в октябре, утвердить — в ноябре Поделиться Твитнуть

Комитет Законодательного собрания Пермского края по бюджету рассмотрел законопроект о бюджете региона на 2026-2028 годы. Документ был единогласно поддержан и рекомендован к принятию в первом чтении.

Как ранее писал «Новый компаньон», законопроект был внесён в заксобрание 1 октября, прошёл публичные слушания и был поддержан на заседаниях других четырёх комитетов.

Напомним, доходная часть в 2026 году составит 276,1 млрд руб., в 2027-м — 295,7 млрд руб., в 2028-м — 303,4 млрд руб. Расходы в 2026 году составят 302,8 млрд руб., в 2027-м — 319,1 млрд руб., в 2028-м — 313,9 млрд. На реализацию 14 государственных программ предусмотрено 95%, или 914,1 млрд руб., 70% будут направлены на социальные программы.

В первом чтении проект закона планируется принять в октябре, утвердить — в ноябре 2025 года.

