Четырёх пострадавших в ДТП с автобусом в Прикамье выписали из больницы Состояние двух человек остаётся крайне тяжёлым

Министерство здравоохранения Пермского края

На 24 ноября в медицинских учреждениях Перми продолжают лечение восемь пациентов, среди которых один ребёнок, пострадавшие в результате ДТП под Кунгуром. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

Состояние двоих взрослых и одного ребенка оценивается как удовлетворительное. Трое человек находятся в тяжёлом состоянии, а двое — в крайне тяжелом.

Четыре пациента уже выписаны и направлены на дальнейшее наблюдение в поликлиники по месту жительства.

Напомним, авария произошла вечером 14 ноября в Кунгурском муниципальном округе, в районе д. Черепахи. Микроавтобус «Соболь», перевозивший пассажиров, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. В результате аварии погибли 7 человек, 12 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц) и по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц).

В ходе расследования уголовного дела назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ДТП с автобусом и фурой в Кунгурском округе погибшая 35-летняя Анна Чайкина спасла своего 8-летнего сына, закрыв его своим телом.

