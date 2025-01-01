По делу о гибели семи человек в ДТП в Пермском крае назначили экспертизы Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

В ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено после столкновения в Пермском крае автобуса с грузовиком, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье», ссылаясь на информацию, полученную в СУ СКР по региону.

Авария произошла вечером 14 ноября в Кунгурском муниципальном округе, в районе д. Черепахи. Микроавтобус «Соболь», перевозивший пассажиров, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. В результате аварии погибли семь человек, а еще 12 получили травмы различной степени тяжести.

Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц).

Пострадавшие по делу — это родственники погибших и люди, получившие травмы в ДТП.

