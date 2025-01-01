Алёна Бронникова Вовлечённость населения в малый и средний бизнес в Прикамье выросла на 9% В этой сфере трудятся 42,4% от общего числа занятых Поделиться Твитнуть

За три года вовлечённость жителей Прикамья в малый и средний бизнес выросла на 9%. Об этом говорят результаты исследования РИА Новости.

По итогам исследования аналитики составили рейтинг регионов по доле занятого в сфере малого и среднего предпринимательства населения, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2024 году. Пермский край занял в этом рейтинге 17 место, опустившись на три строчки с прошлого года.

Всего в сфере МСП в Прикамье занято 478,9 тыс. человек, что составляет 42,4% от общего числа занятых в регионе. Прошлогоднее исследование показало, что в МСП в 2023 году было занято 528,3 тыс. человек, или 46,1% от общего числа.

В общероссийском рейтинге лидерами стали Калмыкия — 63,1%, Санкт-Петербург — 56,9% и Новосибирская область — 53%. Аутсайдерами, как и в прошлом году, остались Ингушетия — 10,9%, Ямало-Ненецкий АО — 19,2% и Чукотка — 21,2%. Москва заняла четвёртую строчку с показателем 51%, Свердловская область — 13-ю (44,9%). Средний показатель по России составил 40%.

Всего в МСП в России занято 29,3 млн человек. Наибольшее число наблюдается в столичных регионах: Москва — 4,3 млн человек, Санкт-Петербург — 1,9 млн человек, Московская область — 1,8 млн человек. Меньше всего — на Чукотке — 7,2 тыс., в Ненецком АО — 9,1 тыс. и Еврейской АО — 16,4 тыс. человек. В Свердловской области — 945 тыс.

Сильнее всего за три года показатель занятости в МСП вырос в Калмыкии (+196,4%), Дагестане (+153,2%) и Чечне (+134,5%). Снижение было зафиксировано только в одном регионе — Сахалинской области (-4,5%). В среднем по России показатель вырос на 14,8%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что за год в России почти 38 тыс. компаний МСП выросли и перешли в более высокую категорию. В Прикамье с 2024 года 407 предприятий микробизнеса перешли в категорию малого бизнеса, до категории среднего выросли 37 предприятий малого и четыре — микробизнеса.

