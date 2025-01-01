Алёна Бронникова В Прикамье 448 компаний малого бизнеса выросли до более высокой категории Наибольший рост зафиксирован в микробизнесе Поделиться Твитнуть

За год в России почти 38 тыс. компаний малого и среднего бизнеса выросли и перешли в более высокую категорию, что более чем на треть выше показателей предыдущего года. Об этом сообщает Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края.

В Прикамье с 2024 года 407 предприятий микробизнеса перешли в категорию малого бизнеса. До категории среднего бизнеса выросли 37 предприятий малого и четыре — микробизнеса.

Отмечается, что наибольший прирост в целом по стране также зафиксирован в категории «микробизнес — средний» — показатель вырос в 1,6 раза, до 1,4 тыс. переходов. В категории «малый бизнес — средний» — рост в 1,5 раза, до 2,3 тыс. В отраслевом разрезе рост переходов на 55% наблюдался в сфере культуры и спорта, в гостиничном бизнесе — на 31%, в обрабатывающей промышленности — почти на треть, в профессиональной и научно-технической деятельности — на 20%, в ИТ и связи — на 15%.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что региональное Агентство по развитию МСП прекращает свою деятельность. Функционал будет передан минэкономразвития. По словам чиновников, задача агентства по увеличению численности занятых в сфере МСП, поставленная в 2020 году по численности занятых в МСП, выполнена. Перед ведомством теперь поставили задачу стимулировать бизнес на переход из одного сегмента в более высокий: малого — в средний и среднего — в крупный.

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