В Пермском крае ликвидируется Агентство по развитию МСП Правительство издало распоряжение Поделиться Твитнуть

Елена Вон фото: группа Агентства по развитию МСП ПК в ВКонтакте

В Пермском крае прекращает свою деятельность Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. Запись об этом 6 июня появилась на сайте rusprofile.ru.

В информации сказано: «Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края уведомляет о том, что в соответствии с Указом губернатора Пермского края «Об упразднении Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края и наделении Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края полномочиями Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края» от 30 апреля 2025 года № 29 принято решение об упразднении Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края. В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края «О ликвидационных мероприятиях по упразднению Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края» от 05 июня 2025 года № 166-рп создана ликвидационная комиссия, председателем которой является Ожегина О.М., начальник отдела федеральных программ и развития проектов инфраструктуры Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования сообщения в Вестнике государственной регистрации».

Ранее сообщалось о намерениях властей Прикамья передать функции Агентства краевому министерству экономического развития. Агентство было создано для реализации целей национального проекта, направленного на поддержку малого и среднего бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы, который действовал в регионе с 2019 по 2024 год.

Агентство по развитию МСП Пермского края было учреждено в 2020 году. С начала апреля 2025 года его возглавляет Елена Вон.

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