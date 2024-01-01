Число занятых в малом и среднем бизнесе в Прикамье выросло на 10% В МСБ трудятся более 529 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На долю сотрудников малых и средних предприятий в Пермском крае по итогам 2023 года приходилось 46,1% численности рабочей силы в регионе, или 529,3 тыс. человек, включая ИП. Об этом говорится в исследовании РИА Новости. По сравнению в 2022 годом численность занятых в МСБ в Прикамье выросла на 10%.

Лидерами по уровню вовлечённости населения в малый бизнес стали Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва, где приблизительно 60% рабочей силы занято в малых и средних предприятиях. Замыкает рейтинг Республика Ингушетия, где чуть более 13% трудоспособного населения трудится в небольших частных компаниях.

Малый и средний бизнес играет ключевую роль в успешном экономическом развитии, обеспечивая гибкость и устойчивость перед внешними вызовами. Кроме экономического, малый бизнес имеет значительное социальное значение, создавая рабочие места для большого числа людей и способствуя повышению благосостояния и качества жизни. Также он важен для формирования среднего класса, который является основой гражданского общества.

Согласно официальной статистике, сейчас доля малого и среднего бизнеса в ВВП России составляет около 21%, в то время как в других развитых странах этот показатель колеблется от 50 до 60%.

В 2023 году 43,1% занятых в экономике (или 31,4 млн человек), трудились в малом и среднем бизнесе, что на 11,7% больше, чем годом ранее. Число предприятий в этой сфере выросло до 6,35 млн, увеличившись на 6%.

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