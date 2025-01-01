Организатора концерта в поддержку «Стоптайм» в Перми выпустили на свободу Она была под арестом 22 дня Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Екатерину Осташеву, организатора концерта в поддержку питерской группы «Стоптайм» в Перми, выпустили на свободу. Это следует из telegram-канала Осташевой.

Пермячку задержали 1 ноября после несанкционированного концерта вечером 22 октября на городской эспланаде. На нём присутствовали не менее 60 слушателей, которые мешали гражданам идти по тротуару. В тот же день дело об административном правонарушении передали в суд, а решение приняли утром 6 ноября. Ленинский райсуд Перми признал Екатерину Осташеву виновной в нарушении общественного порядка и назначил ей 60 часов обязательных работ. Вскоре Осташеву арестовали на семь суток за отказ от медосвидетельствования.

После окончания административного наказания 10 ноября на Осташеву составили протокол о неповиновении требованиям полиции и оставили под арестом ещё на 15 суток.

Напомним, в середине октября участники санкт-петербургской группы «Стоптайм» были задержаны и осуждены на 12-13 суток. Они были привлечены к административному наказанию по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлёкшего нарушение общественного порядка).

