Анастасия Селиверстова За несанкционированный концерт пермячке назначили обязательные работы Екатерина Осташева была задержана 1 ноября

Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми признал исполнительницу песен Екатерину Осташеву виновной в правонарушении по ст. 20.2.2 КоАП РФ (нарушение общественного порядка при организации массового пребывания граждан). В качестве наказания ей назначены 60 часов обязательных работ. Информация об этом появилась на официальном сайте Ленинского районного суда Перми.

Екатерина Осташева была задержана 1 ноября, и ей был назначен административный арест на семь суток за отказ от медицинского освидетельствования. В тот же день дело об административном правонарушении было передано в суд, а решение было принято утром 6 ноября.

«Коммерсант-Прикамье» сообщает, что причиной судебного разбирательства стал несанкционированный концерт в поддержку питерской группы «Стоптайм», организованный пермячкой. Мероприятие проходило вечером 22 октября на городской эспланаде. На нём присутствовали не менее 60 слушателей, которые мешали гражданам идти по тротуару.

Напомним, в середине октября участники санкт-петербургской группы «Стоптайм» были задержаны и осуждены на 12-13 суток. Они были привлечены к административному наказанию по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлёкшего нарушение общественного порядка).

